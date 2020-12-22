قطع المياه عن بعض مدن أسوان لاصلاح التسريبات والعيوب





وبناءً عليه سيتم قطع مياه الشرب بالتناوب من 6 إلى 8 ساعات للمناطق الأتيه ( المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات – منطقة المحمودية – منطقة الصداقة الجديدة) ولذا تهيب الشركة السادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات إنقطاع المياه بالتناوب.

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه نظرًا لقيام الهيئة القومية بأعمال الصيانة للقضاء على التسريبات والعيوب بعدد 2 خزان بالمحمودية والذى لم تتم صيانتهما منذ عام 2008 حيث تنفيذ هذه الأعمال ستكون على مدار شهر بدءًا من اليوم وبالتالى سينخفض ضخ المياه بنسبة 50 %.