قطع المياه عن بعض مدن أسوان لاصلاح التسريبات والعيوب
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:22 م
فتح الله رضوان
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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه نظرًا لقيام الهيئة القومية بأعمال الصيانة للقضاء على التسريبات والعيوب بعدد 2 خزان بالمحمودية والذى لم تتم صيانتهما منذ عام 2008 حيث تنفيذ هذه الأعمال ستكون على مدار شهر بدءًا من اليوم وبالتالى سينخفض ضخ المياه بنسبة 50 %.
وبناءً عليه سيتم قطع مياه الشرب بالتناوب من 6 إلى 8 ساعات للمناطق الأتيه ( المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات – منطقة المحمودية – منطقة الصداقة الجديدة) ولذا تهيب الشركة السادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات إنقطاع المياه بالتناوب.