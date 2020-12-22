برفقة أحمد سلطان.. نورهان شعيب تغازل جمهورها من حفل عيد ميلادها

Advertisements

شارك الفنانة نورهان شعيب جمهورها بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نورهان برفقة الفنان أحمد سلطان وذلك من الإحتفال بعيد ميلادها ، وعلقت على الصورة وكتبت : نورت البيت يا سلطان بإبتسامتك الطيبة التي لا تفرق وشك الطيب.



ورد أحمد سلطان عليها قائلاً:" انتي اللي جميلة وطيبة كل سنة وانتي طيبة يا أحلى نونو".



يشار أن نورهان شعيب، بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل "كواليس" والمقرر عرضه الفترة المقبلة.





والجدير ذكره أن آخر أعمال نورهان، مسلسل "قوت القلوب"، وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريب.

