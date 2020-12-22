أردوغان ونظامه "حرامية".. حاولا سرقة مجهود عالمين طورا لقاح كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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عمد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لمحاولة السطو على إنجاز عالمين من أصل تركي طورا لقاح كورونا رغم فشله في مواجهة الجائحة.

 

لكن مساعي أردوغان ونظامه تبددت على وقع تجاهل الزوجين الألمانيين من أصل تركي، أوغور شاهين، وأوزلَم تورَجي.

 

وسلط موقع إخباري تركي، الضوء على تجاهل شاهين وتورَجي، للرئيس أردوغان، ووسائل إعلامه، حيث لم يجريا أية حوارات معها مقابل عقدهما لقاءً مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، و3 حوارات تقريبًا مع صحف أجنبية.

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"،,وفقا للعين قإن شاهين وأزلم، المؤسسن لشركة "بيونتيك" الألمانية، أجريا مؤخرًا مقابلة افتراضية مع ميركل.

 

وأوضح الموقع كذلك أن الزوجين شاركا في ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام إنجليزية، وكذلك في برامج في بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما أن الزوجين، وبحسب الموقع الإخباري المذكور لم يردا على تهنئة أردوغان التي وجهها لهما عبر مقطع فيديو كان قد أرسله في وقت سابق إلى الجلسة الخاصة لمكافحة كورونا في الأمم المتحدة.

 

وعقد الزوجان 3 لقاءات مع وسائل إعلام إنجليزية، وشاركا في برامج في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهما لم يشاركا في مقابلة مع أي صحيفة تركية.

 

 

 

وتوصلت شركة "بيونتيك" التي أسسها الزوجان، وشريكتها الأميركية "فايزر"، إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وصلت تعديت نسبة فعاليته التسعين بالمئة، وفقا للنتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة.

 

وحظي كل من أوغور شاهين وأوزلام شاهين بلقب "شخصية العام"، من قبل صحيفة "فايننشال تايمز"

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