البورصة الأمريكية تتراجع بعد تمرير حزمة التحفيز

تراجعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف كورونا، وبعد تمرير حزمة التحفيز.





وصوت الكونجرس الأمريكي بأغلبية على تمرير حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار تقريباً، لدعم الأسر والشركات المتضررة من وباء كورونا.





في حين لا تزال مخاوف انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة التي بدأت في المملكة المتحدة، في التأثير السلبي على معنويات المستثمرين.





وفي بيانات اقتصادية، نما اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة قياسية بلغت 33.4 بالمائة في القراءة النهائية للربع الثالث من العام الجاري.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 30141 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 3691.2 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 12773 نقطة.