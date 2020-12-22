رانيا محمود ياسين عن سر رشاقتها: "خسيت بسبب القهر"

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كشف الفنانة رانيا محمود ياسين عن سر رشاقتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت رانيا : الناس كلها بتقولي انتي خسيتي ، اه فعلا الحمد لله بس ده يا جماعة مش دايت والله بعيد عنكم من القهر والفقد والحزن على أغلى الناس أبويا الله يرحمه يارب.





وتابعت قولها : يارب ما تشوفوا حاجة وحشة أبدا يارب ويحعل السنة الجاية سنة خير علينا كلنا ، يارب اشفي مرضانا ويقينا شر البلاء والوباء ولا ينقص من أحداً يارب العالمين.



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة داليا البحيري في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.