6 إجراءات يجب أن تتخذها الأم المصابة بكورونا أثناء الرضاعة الطبيعية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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فى ظل ما تشهده مصر من ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بشكل يومى، فى موجة ثانية من الجائحة التى تجتاح العالم، بشكل أشد ضراوة وفتكا من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، وفى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تشتد الحاجة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى سبق وأعلنتها وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره بين المواطنين، وبالتالى تسهل عملية السيطرة عليه.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الذى عقد، يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم التشديد على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، إلى جانب تشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، ودراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين، كما تم التشديد على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وإلى جانب ما تبذله وزارة الصحة والسكان من جهود مضنية لاحتواء الأزمة، والسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، وعلاج المصابين، تمارس الوزارة دورا توعويا، من خلال حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعى، تهدف إلى تعريف المواطنين بالفيروس، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع أى حالات مصابة.

وتتساءل بعض السيدات المرضعات، عما ينبغى القيام به، فى حالة إصابتهن بفيروس كورونا.

وللإجابة على ذلك، وضعت وزارة الصحة والسكان، 6 إجراءات يجب أن تتخذها الأم المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- احرصى على تغطية الفم والأنف بثنى المرافق، أو بمنديل ورقى عند السعال أو العطس.

- اغسلى يديك بالماء والصابون، أو افركيهما بالكحول قبل ملامسة طفلك.

- تخلصى من الكمامة بشكل آمن بعد استخدامها.

- تخلصى من المناديل فورا، وعقمى يديك باستمرار.

- نظفى وطهرى أى أسطح تلمسينها باستمرار.

- استعملى الكمامة عند الاقتراب من طفلك.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 107 آلاف، 162 حالة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأكد البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 126 ألفا، و273 حالة، من بينهم 107 آلاف، و162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.

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