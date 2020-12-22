عودة الأمطار غدا.. ٧ نصائح للتعامل مع طقس الأيام المقبلة

Advertisements





بداية من غدا الأربعاء، تشهد البلاد موجة من الطقس المتقلب يسفر عنه سقوط للأمطار بعدد من محافظات مصر المختلفة بجانب الشبورة المائية على طرق في كل صباح.



وحسب مسئولي الأرصاد الجوية، تشهد البلاد الأربعاء حتى الأحد المقبل أمطار على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وكذلك على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



كما تشهد البلاد شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يوميًا.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تفادي أية أزمات خلال تلك الأيام:



في الصباح الباكر ولتجنب وقوع أية حوادث بسبب الشبورة المائية المتوقعة على عدد من الطرق يجب القيادة بهدوء على الطرق وترك مسافة أمان بين السيارة والأخرى.



- يجب الاطمئنان على مساحات السيارات قبل القيادة على الطرق، وذلك لاستخدامها ومسح مياة الأمطار المتوقع سقوطها خلال قيادة السيارة.



- يفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والرمد عن مثل هذه الأجواء بقدر المستطاع وعدم التعرض لتيارات الهواء الباردة.



- وبسبب الاضطرابات التي قد تشهدها البحار يجب تجنب أي أنشطة أو رحلات بحرية بجابب تجنب رحلات السفارى.



- تأجيل السفر غير الضرورى عبر طرق الساحل الشمالى والجنوبي والدلتا فى ظل توقع تساقط أمطار على تلك المناطق.



- يجب الاعتماد على الأطعمة والمشروبات التي تزيد المناعة وذلك لتفادي أية نزلات برد بسبب انخفاض حرارة الطقس.



- تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، وهناك بعض الأطعمة تزيد من المناعة فعلى سبيل المثال الفلفل الأحمر يساعد على تعزيز جهاز المناعة ويحسن من مستويات السكر فى الدم والسيطرة على ضغط الدم.



- لابد من الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة تساعد على تقوية الجهاز المناعي وخاصة للأطفال حيث إن مناعة الأطفال ضعيفة خاصة في فصل الشتاء.