وزيرة التعاون الدولي تكشف كواليس أول سؤال من السيسي لها بعد تولى الوزارة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اليوم مر عام منذ توليها مهام منصبها كوزير للتعاون الدولي، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند حلفها لليمين سألها عن الفرصة في هذه الوزارة، فأجابته تغيير الانطباع عنها؛ لكونها ليست فقط خاصة بالتمويلات التنموية، ولكنها تقوم على ترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو ما حاولت القيام به خلال هذا العام.

وأضافت رانيا المشاط، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنها ستركز خلال العام الجديد على القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن أمامنا مئات المشروعات لم نقم بزيارتها بسبب كورونا، موضحة أن محفظة التعاون الدولي الجارية 25 مليار دولار مقسمة على 377 مشروع، معقبة:"زورت 3 مشروعات وأمامي 374 مشروع اخرى يجب أن أقوم بزيارتها"، ونجاحنا في المشروعات التي يتم زياراتها يرفع معنوياتنا.

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