تراجع إيرادات قطاع السياحة في هونج كونج خلال الربع الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات قسم الإحصاء في هونج كونج اليوم، الثلاثاء، أن إيرادات السياحة في المدينة تراجع بنسبة 97% لتصل إلى 1.32 مليار دولار هونج كونج (169.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الربع العام الماضي.
 
ويشار إلى أن هذا خامس ربع يشهد تراجعا في إيرادات قطاع السياحة.
 
ومثلت إيرادات قطاع السياحة 1.1% من صادرات الخدمات، مقارنة بـ 24% خلال نفس الربع من العام الماضي، كما مثلت 0.1% من إجمالي صادرات البضائع والخدمات.
 
وانخفض عدد السائحين بنسبة 110% ليصل إلى 34 ألفا و150.
 
وكانت هونج كونج قد استقبلت 11.9 مليون زائر خلال الربع الثالث من عام 2019.

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