ضمك يفوز على أبها في الدوري السعودي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
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قلب فريق ضمك تأخره بهدف أمام ضيفه أبها إلى فوز 2 /1 اليوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم أبها بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق كريم العواضي لكن المدافع الأرجنتيني سيرخيو خافيير فيتور أدرك التعادل لضمك في الدقيقة 37 ثم خطف مازن أبو شرارة هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق ضمك فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وست هزائم ليرفع رصيده إلى سبع نقاط لكنه ظل في المركز الأخير. وتعرض أبها للهزيمة الرابعة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع.

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