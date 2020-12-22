جولة بالأوتوبيس المكشوف لبيج رامى فى شوارع القاهرة عقب وصوله

تنظم مؤسسة كوسكواد الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالاً كبيراً فى الحادية عشر صباح الخميس المقبل لحظة وصول النجم المصرى، عائداً من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركته فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالمياً.

ومن المنتظر أن يكون فى استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة كوسكواد الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.

وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطورى واللقب الذى حصل عليه مؤخراً، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

وأهدى رامى السبيعى اللقب لجمهوره فى مصر والوطن العربي، مشددًا على أن هذا اللقب التاريخي تستحقه الجماهير المصرية والعربية، خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التي يشارك فيها، قائلا: "الحمد لله دائما وأبداً ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".

واشاد رامى بالدور الذى لعبه إسلام قرطام فى دعمه قبل البطولة من أجل الفوز باللقب الأغلى فى مشواره مع رياضة كمال الأجسام.