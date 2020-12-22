فوز العياط وأبو النمرس والمعادى وتعادل الاتصالات وحلوان العام



وتعادل الإتصالات مع الصيد بدون أهداف، وتعادل فريق مستقبل وطن مع فريق 6 أكتوبر بهدفين لكل منهما.



وتعادل فريق الصف مع فريق حلوان العام بهدف لمثله، وتعادل فريق بشتيل مع فريق جينيس لنفس النتيجة.



وفاز فريق أبو النمرس على فريق أوسيم برباعية نظيفة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1-الاتصالات10 نقاط

2- المعادي 9 نقاط

3- القومي 8 نقاط

4- أبو النمرس 7 نقاط

5- العياط 7 نقاط

6- كاسكادا 6 نقاط

7- جولدى 5 نقاط

8- البدرشين 5 نقاط

9- جينيس 5 نقاط

10- الصيد 4 نقاط

11- مستقبل وطن 4 نقاط

12- بشتيل 3 نقاط

13- الصف نقطتين

14- حلوان العام نقطتين

15- 6 أكتوبر نقطتين

16- أوسيم نقطة وفاز فريق أبو النمرس على فريق أوسيم برباعية نظيفة.

أسفرت الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة مجموعه الجيزه عن عادل فريق القومي مع فريق كسكادا بهدف لمثله.وفاز المعادي على جولدى بهدفين مقابل هدف، كما تغلب العياط على فريق البدرشين بثلاثة أهداف نظيفة.