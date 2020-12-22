نائب: قانون "المحليات" على رأس أولويات البرلمان القادم (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن استقبال النواب الجدد المنتخبين بالبرلمان لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية، كان حافلًا وبسهولة ويسر مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وإجراءات التسليم والتسلم تتم في سهولة وتنظيم كبير.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان المقبل يمثل كافة أطراف المجتمع، وهناك تعددية حزبية واضحة به، حيث يوجد أكثر من 13 حزب داخل البرلمان، وكل حزب حصل على مقاعد تتناسب مع دوره في الشارع، إلى جانب تمثيل كبير للمرأة والشباب داخل البرلمان، حيث أننا لأول مرة نجد شباب بالبرلمان في العشرينيات من العمر من خلال تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون "المحليات" على رأس أولويات البرلمان القادم؛ لكونه يلبي كافة احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية في القرى والنجوع والأزقة المصرية، والانتخابات المحلية ترفع من مستوى التحضر للقرى والمحافظات لكونها تعمل على توصيل المواطن بالمسئول مباشرةً.

أخبار تهمك

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ 42 دقيقة

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فوز بنها واتحاد الشرطة واسكو وتعادل البلاستيك والتأمين بالقسم الثالث

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

05:30 م

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

04:35 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن