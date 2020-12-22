نائب: قانون "المحليات" على رأس أولويات البرلمان القادم (فيديو)

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قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن استقبال النواب الجدد المنتخبين بالبرلمان لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية، كان حافلًا وبسهولة ويسر مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وإجراءات التسليم والتسلم تتم في سهولة وتنظيم كبير.



وأضاف "محسب"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان المقبل يمثل كافة أطراف المجتمع، وهناك تعددية حزبية واضحة به، حيث يوجد أكثر من 13 حزب داخل البرلمان، وكل حزب حصل على مقاعد تتناسب مع دوره في الشارع، إلى جانب تمثيل كبير للمرأة والشباب داخل البرلمان، حيث أننا لأول مرة نجد شباب بالبرلمان في العشرينيات من العمر من خلال تنسيقية شباب الأحزاب.



وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون "المحليات" على رأس أولويات البرلمان القادم؛ لكونه يلبي كافة احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية في القرى والنجوع والأزقة المصرية، والانتخابات المحلية ترفع من مستوى التحضر للقرى والمحافظات لكونها تعمل على توصيل المواطن بالمسئول مباشرةً.

