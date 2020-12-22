فوز بنها واتحاد الشرطة واسكو وتعادل البلاستيك والتأمين بالقسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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فاز فريق اتحاد الشرطة على فريق قليوب بهدف نظيف ضمن لقاءات دوري القسم الثالث، سجله ياسر القاضي من عرضية أحمد عبد المنعم كشرى، بالجولة الرابعة للمجموعة السادسة.

وتعادل فريق العبور مع فريق الغابه بهدف لمثله تقدم مصطفى نصر في الدقيقة 5 من الشوط الأول من ضربه جزاء، وتعادل الغابه في الدقيقة 10.

وفاز بنها على فريق الشمس برباعية مقابل هدفين سجلها إسلام بيومى هدفين وأيمن رشاد هدفين.

وفاز فريق اسكو على فريق بهتيم بهدفين أحمد إيهاب بواقع هدف في كل شوط.

وفاز المرج على ايروسبورت بهدفين نظيفين سجلها محمود السيد.

وحقق ألماظة فوزا هاما على فريق سراى القبه بهدفين دون رد سجلها إسلام الباز.

وتعادل فريق طوخ مع فريق الأميرية بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 10 نقاط
2- اتحاد الشرطة 10 نقاط
3- الشمس 7 نقاط
4- اسكو 7 نقاط
5- ألماظة 7 نقاط
6- المرج 7 نقاط
7- البلاستيك 6 نقاط
8- الغابه 5 نقاط
9- طوخ 5 نقاط
10- العبور 5 نقاط
11- مصر للتأمين 5 نقاط
12- الأميرية 4 نقاط
13- بهتيم 3 نقاط
14- ايروسبورت نقطتين
15- قليوب نقطة
16- سراى القبه بدون نقاط

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