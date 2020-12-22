ورشة عمل للتعريف بالمنح المقدمة و فرص التمويل المختلفة من برنامج الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:41 م
محمد كشك
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أقيمت اليوم بكلية الهندسة بجامعة المنصورة ورشة عمل للتعريف بالمنح المقدمة وفرص التمويل المختلفة من برنامج الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة واالدكتور اشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.
ألقي المحاضرة الدكتورة سحر عبد الرحمن منسق الداد بالجامعة وذلك بحضور الدكتور شريف مسعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة والدكتورة مني أبو العز منسق العلاقات الدولية بكلية الهندسة والأستاذة مروة عبد الغني منسق ورشة العمل.
و قد أقيمت ورشة العمل طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.