أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة ديسمبر 2020 م

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 571 اليوم الثلاثاء برئاسةالدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.


واستهل المجلس جلسته بتكريم الدكتورة أمينة شلبي عميد كلية السياحة والفنادق السابق نظرا لانتهاء لبلوغها السن القانوني للمعاش وللجهود التي بذلتها لتطوير الكلية خلال فترة توليها مسئولية عمادة الكلية.


واستعرض الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا كما شدد على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية داخل الكليات وأثناء امتحانات نصف العام الدراسي بالكليات العملية وكلك بالنسبة للعاملين بمختلف القطاعات والادارات.

كما استعرض الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقريرا عن سير العملية بكليات الجامعة وأشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس على المنصة الالكترونية للجامعة وتم رفع 164 الف مادة تعليمية على المنصة الالكترونية وتم تسجيل 7.6 مليون مشاهدة للطلاب.

ووافق المجلس على عقد امتحان فرصة ثانية بديلة للطلاب المقبول عذرهم المرضى من مجلس الكلية بسبب جائحة كورونا على أن يتم عقد الامتحان بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الفصل الدراسى وينطبق نفس الاجراء على الامتحانات العملية.


وقرر المجلس اعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ( اعاقة حركية – مكفوفين – الصم والبكم بمختلف فئاتهم – طلاب الدمج ) من أداء التربية العسكرية، اعفاء طالبة بكلية التربية من تكلفة عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى بالجامعة.


كما استعرض الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأمور التنظيمية للقطاع والتى تتضمن عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلة فى كلية الصيدلة وجامعة براونشفانغ التقنية بألمانيا، لتكون اطار للمشروع البحثى المقدم لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ( STDF) وصندوق البحث المصرى الألمانى ( GERE )، انشاء مكتب خدمات البحث العلمي بكلية التربية، انشاء مركز دراسات تراث العمارة والاستدامة كلية الفنون الجميلة.

ووافق المجلس على منح وتعيين عدد 43 عضو هيئة تدريس منهم: منح 8 عضو هيئة تدريس اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، منح 14 عضو هيئة تدريس اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد، تعيين 13 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، تعيين 8 بوظيفة زميل.

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