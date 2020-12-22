تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإمارات لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن يلعب نادي الأرسنال بالتشكيل الآتي :-


حراسة المرمى : بيرند لينو.

خط الدفاع : روب هولدينق ، ديفيد لويز ، كيران تيرني ، أينسلي مايتلاند نيلس.

خط الوسط : داني سيبايوس ، محمد النني ، يوكايو ساكا.

خط الهجوم : نيكولاس بيبي ، إدوارد نيكيتاه ، ويليان بورخيس دا سيلفا.

وكان أرسنال قد تخطى عقبة فريق نادي ليفربول بالفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن إنتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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