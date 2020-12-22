أمريكا تفكر في اختبار ركاب المملكة المتحدة قبل سفرهم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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يقول خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن اختبار المسافرين من المملكة المتحدة قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

وفي حديثه على بي بي سي نيوز، قال السيد فاوتشي إنه لا يوصي بفرض حظر كامل على القادمين من المملكة المتحدة.

وقال إن الحظر التام "قد يكون نوعًا من المبالغة في رد الفعل".

وقال: "مع ذلك، أنا بالتأكيد أحترم الدول الأخرى في قراراتها بشأن ما سيفعلونه".

أعلن الحاكم أندرو كومو أن الركاب الذين يسافرون من المملكة المتحدة إلى نيويورك مع خطوط دلتا الجوية أو فيرجن أو الخطوط الجوية البريطانية سيضطرون إلى إجراء اختبار لإثبات خلوهم من الفيروس.

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