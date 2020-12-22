التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي المقاولون العرب تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة نادي النجم الساحلي التونسي لحساب مباريات دور الأثنين والثلاثين مرحلة الذهاب من الكونفدرالية الافريقية.


وجاء تشكيل نادي المقاولون العرب على النحو التالي :-

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، خالد الحسيني

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، يوسف الجوهري

خط الهجوم: أحمد شكري، محمد عصام، محمد سالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النجم الساحلي المقاولون العرب الكونفدرالية الافريقية

أخبار تهمك

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ ساعة و نصف

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ ساعتين

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

فوز بنها واتحاد الشرطة واسكو وتعادل البلاستيك والتأمين بالقسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 8 ساعات

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ 37 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

منذ أقل من ساعتين

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل المقاولون العرب أمام بيراميدز

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

بالأسماء.. 9 صفقات نارية للمقاولون العرب قبل إنطلاق الدوري.. وتعرف على قائمة الفريق كاملة

تشكيل المقاولون ضد أسوان في الدوري المصري

تشكيل هجومي للمقاولون العرب أمام الأهلي

موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

05:30 م

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

04:35 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن