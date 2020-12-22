فوز مركز شباب كوم حماده وسيدي سالم وسمنود وتعادل عثماسون بالقسم الثالث

تعادل فريق دسوق امام اتحاد بسيون بهدف لكل فريق.





وفاز سيدي سالم علي فريق شباب الحنفي بهدف نظيف، وانتصر فريق سمنود علي فريق بلطيم بثنائية نظيفة.





وتمكن فريق مركز شباب كوم حماده من تحقيق فوز ساحق على ضيفه سبورتنج كاسل برباعية مقابل هدفين.





وتعادل نادي كوم حماده امام فريق سيدي غازي بهدفين لكل فريق وانتصر الحامول بثلاثية مقابل هدف على حساب الزعفران.





وانتهت مباراة عثماثون امام فريق شباس الشهداء بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وفاز صيد المحلة على مطوبس بهدفين دون رد في ختام تلك الجولة.





ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 12 نقطة

2- شباب كوم حماده 10 نقاط

3- بلطيم 7 نقاط

4- سيدي سالم 7 نقاط

5- سمنود 7 نقاط

6- سبورتنج كاسل 6 نقاط

7- عثماسون 5 نقاط

8- شباس الشهداء 5 نقاط

9- سيدي غازي 5 نقاط 10- كوم حماده 4 نقاط

11- الحنفي 4 نقاط

12- الحامول نقطتين

13- دسوق نقطتين

14- مطوبس نقطة وحيدة

15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة

16- الزعفران بلا نقاط



أقيم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة للقسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الثامنة