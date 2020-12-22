الاتحاد الأوروبي يحث الدول على رفع حظر السفر المفروض على بريطانيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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تحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تنسيق القيود المفروضة على الروابط مع المملكة المتحدة، بعد أن علقت عشرات الدول السفر وسط قلق بشأن نوع جديد من فيروس كورونا.

يوم الثلاثاء، أوصت المفوضية الأوروبية الدول برفع القيود والسماح باستئناف السفر الضروري، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حرة في وضع قواعدها الخاصة بشأن ضوابط الحدود وقد تستمر في سياساتها الخاصة.

تحاول فرنسا والمملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاضطراب في القناة، ويبدو أن البديل الجديد أكثر قابلية للانتقال، لكن لا توجد علامة على أنه أكثر فتكًا.

تمنع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبًا المسافرين من المملكة المتحدة.

أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالسماح للأشخاص بالسفر إلى بلد إقامتهم شريطة إجراء اختبار Covid-19 أو عزل أنفسهم. لكنها قالت إنه يجب عدم تشجيع السفر غير الضروري.

وقالت أيضًا إنه ينبغي إعفاء موظفي النقل، مثل سائقي الشاحنات، من جميع قيود السفر والاختبارات الإلزامية.

وسترفع التوصية إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وستنظر الدول الأعضاء بعد ذلك في اعتماد القواعد. لكن على الرغم من ذلك، من المرجح أن تستمر الدول في سياساتها الخاصة، حسبما ذكر جافين لي مراسل بي بي سي من بروكسل.

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