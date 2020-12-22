أوكا يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد بعنوان "تاتا"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج مطرب المهرجانات الشعبية أوكا لعمل غنائي جديد ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أوكا صورة عبر حسابه بإنستجرام ، وعلق قائلاً:" مهرجان تاتا قريباً إن شاء الله ".

يشار أن أوكا يستعد الفترة المقبلة لطرح عمل غنائي جديد يحمل اسم "اطلع بالبيزة".

والجدير ذكره أن أوكا طرح مؤحراً أغنيته الجديدة 1991 "إتدلع" التي تم تصويرها بأحد استديوهات منطقة أبو رواش على طريقة التسعينات.

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