أوكا يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد بعنوان "تاتا"

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روج مطرب المهرجانات الشعبية أوكا لعمل غنائي جديد ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أوكا صورة عبر حسابه بإنستجرام ، وعلق قائلاً:" مهرجان تاتا قريباً إن شاء الله ".



يشار أن أوكا يستعد الفترة المقبلة لطرح عمل غنائي جديد يحمل اسم "اطلع بالبيزة".



والجدير ذكره أن أوكا طرح مؤحراً أغنيته الجديدة 1991 "إتدلع" التي تم تصويرها بأحد استديوهات منطقة أبو رواش على طريقة التسعينات.

