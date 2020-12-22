رئيس قضايا الدولة: حققنا إنجازًا غير مسبوق هذا العام.. ومقرات جديدة في طريقها للافتتاح

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تقدم المستشار أبوبكر الصديق عامر رزق رئيس هيئة قضايا الدولة، بالترحيب بالمستشار عمر مروان وزير العدل وكذلك بالوزراء الحضور، قائلا:" نحن نشهد اليوم إحتفالية عظيمة تعكس تطور الانضباط الإداري، فنحن حققنا مستويات رائعه من الإنجاز، فالهيئة في تقدم دائم لإبراز الوجه الناصع للدولة.



جاء ذلك خلال كلمته، أثناء فاعليات افتتاح هيئة قضايا الدولة.





وتابع "أبو بكر"، أن هيئة قضايا الدولة، هي الذراع القانوني الذي تطمئن له الدولة لتحقيق عرضها الأساسي في جلب حقوقها والدفاع عن مالها.



و أضاف، أن بالرغم من الظروف التي نمر بها، إلا اننا حققنا إنجازات لم تمر بها الهيئة منذ تاريخ إنشائها عام 1975، فبفضل مستشاري الهيئة ومجلسهم الأعلي في إزالة اي عوائق تحولهم دون تنفيذ هذا الأعمال، استطعنا إنجاز العمل.





كما توجه بالشكر بشكل خاص للمستشار عمر مروان، بوصفه كبير الأسرة القضائية، علي تلبية جميع الطلبات الخاصة بالهيئة، وتابع، أن لابد ان يكون للهيئة مقار يليق بطبيعة الوظيفه التي تقوم بها.





و كشف، رئيس الهيئة عن خطط الهيئة الجديدة في افتتاح مقار وأفرع للهيئة والنادي، مؤكدًا أن تم التعاون مع وزير العدل علي إنشاء العديد من المقارات، وقد تم إنجاز مقر ببلبيس، وسيتم انشاء مقرات في الزقازيق وأبو كبير،

وتم الإنجاز في إنشاء افرع في الغردقة ومطروح وبورسعيد.



و اختتم، أن الهيئة في طريقها لإفتتاح مقر طنطا، وبني سويف والمنصورة، وكذلك إنشاء مقرات جديدة للهيئة في التجمع الخامس وأكتوبر.



