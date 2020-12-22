فوز حوش عيسى وإيتاي البارود وتعادل مياة البحيرة والبترول بالقسم الثالث

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أقيم السبت خمسة مباريات في الجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الـ 11 فوز حوش عيسى بقيادة عماد موسى، بهدف نظيف، على حساب مركز شباب القباري.



وحقق الدلنجات تعادلاً مثيراً أمام مياة البحيرة، بهدف لكل منهما، وخسر رشيد على ملعبه من الترام بهدف دون مقابل.



وحقق إيتاي البارود إنتصاراً مستحقاً على نظيرة فريق مركز شباب العبور بهدفين دون مقابل.



وتعادل بدر مع البترول بدون أهداف في موقعة كروية مثيرة.



ويلعب الأحد غزل كفر الدور مع المجد، وشباب المعمورة مع كفر بولين.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- بترول الاسكندريه 8 نقاط

2- الترام 8 نقاط

3- المجد 7 نقاط

4- نهضه العامريه 7 نقاط

5- بدر 7 نقاط

6- حوش عيسي 6 نقاط

7- مياه البحيره 6 نقاط

8- شباب القباري 5 نقاط

9- ايتاي 4 نقطة

10- شباب المعمورة 3 نقاط

11- كفر بولين 3 نقاط

12- شباب العبور 3 نقاط

13- شباب الدلنجات 3 نقاط

14- غزل كفر الدوار2 نقطه

15- رشيد 2 نقاط

16ام في بي 1 نقاط