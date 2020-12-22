10 فنادق سياحية تحصل على شهادة السلامة الصحية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
تسلم خلال الأسبوع الماضي 10 فنادق ثابتة بثلاثة محافظات هي القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هما الشانزلزيه، وهليوكايرو، وسوليكس انترناشيونال، وشهرزاد، والفيض الحاكمى، و4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منها 3 فنادق بمدينة طابا هي موفنبيك طابا، وطابا، ونيلسون طابا، وفندق واحد بمدينة شرم الشيخ هو دايموند بيتش ريزورت، بالإضافة إلى فندق أوبليسك نايل تاور بمحافظة أسوان.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتى الآن الي 697 فندقا ب ٢٣ محافظة علي مستوى الجمهوية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

أخبار تهمك

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

منذ أقل من ساعتين

فوز بنها واتحاد الشرطة واسكو وتعادل البلاستيك والتأمين بالقسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ ساعتين

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

05:30 م

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

04:35 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن