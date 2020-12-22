الالومنيوم يفوز علي بترول أسيوط بهدف ويزاحم علي الصدارة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق سلسلة الانتصارات نجح في تحقيق فوز هام علي فريق نادي بترول اسيوط لهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

بدء فريق الألومنيوم بالضغط علي دفاعات البترول، وسط تمركز دفاعي للاعبي البترول ،الذي مين اعتمدوا علي الهجمات المرتدة والتحضير من الخلف ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ، مثل لاعبي الألومنيوم جهودهم حتي تمكن مراد صبري من إحراز هدف التقدم للالومنيوم في الدقيقة26 من الشوط الثاني، لتبادل الفريقين الهجمات دون تغيير في نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الألومنيوم بهدف دون رد.

بهذا الفوز يرفع فريق الألومنيوم رصيده عند النقطة10 متساوية مع نادي الشرقية متصدر المجموعة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد بترول أسيوط عند النقطة 9 بدويتراجع للمركز الرابع بجدول المجموعة

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