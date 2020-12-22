خالد الجندي: هناك حملات إخوانية ممنهجة للعبث بعلم المواريث (فيديو)

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن لجان الإخوان الإرهابية محترفوا تزوير، يريدون تغيير المواريث والتركات، ويريدوا تحريف الأنصبة والتركات لخلق حالة من الفوضى والبلبلة.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حملات إخوانية ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للعبث بالأنصبة والتركات وعلم المواريث.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التركات والمواريث حدود الله سبحانه وتعالى ولا يجب أن نسمح بالتلاعب والعبث بها والاقتراب منها، معقبًا: "اللي عايز يبكشش على اخوه بعد توزيع المواريث وكل شخص يعرف نصيبه هو حر، ولكن لا بد من الالتزام بحدود الله التي فرضها، ولا يجوز الحديث عن ان الأنثى تحصل على مثل نصيب الذكر"، مشددًا على أن أي محاولة للتحريف في منهج الله في المواريث هي كفر بالله وبآياته وعبث بشرع الله ومقدرات الإسلام.

