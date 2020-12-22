خالد الجندي: هناك حملات إخوانية ممنهجة للعبث بعلم المواريث (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن لجان الإخوان الإرهابية محترفوا تزوير، يريدون تغيير المواريث والتركات، ويريدوا تحريف الأنصبة والتركات لخلق حالة من الفوضى والبلبلة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حملات إخوانية ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للعبث بالأنصبة والتركات وعلم المواريث.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التركات والمواريث حدود الله سبحانه وتعالى ولا يجب أن نسمح بالتلاعب والعبث بها والاقتراب منها، معقبًا: "اللي عايز يبكشش على اخوه بعد توزيع المواريث وكل شخص يعرف نصيبه هو حر، ولكن لا بد من الالتزام بحدود الله التي فرضها، ولا يجوز الحديث عن ان الأنثى تحصل على مثل نصيب الذكر"، مشددًا على أن أي محاولة للتحريف في منهج الله في المواريث هي كفر بالله وبآياته وعبث بشرع الله ومقدرات الإسلام.

أخبار تهمك

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ ثلث ساعة

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ ساعة الا ربع

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

منذ أقل من ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

فوز ديروط والفيوم والالومنيوم وسوهاج وتعادل بنى سويف بالقسم الثاني

منذ 35 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 7 ساعات

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

04:35 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

05:01 م

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن