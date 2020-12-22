تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإمارات لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن يلعب مانشستر سيتي المباراة بالأسماء التالية :-


حراسة المرمى : إديرسون.

خط الدفاع : كايل والكر ، جون ستونز ، روبن دياز ، جواو كانسيلو.

خط الوسط : إلكاي جوندوجان ، رودريجو هيرنانديز ، برناردو سيلفا ، كيفين دي بروين.

خط الهجوم : رحيم سترلينج ، فيران توريس.

وكان مانشستر سيتي قد وصل إلى الدور ربع النهائي بفوزه على فريق نادي بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الي أقيمت بينهما على ملعب تيرف مور في شهر أكتوبر الماضي

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