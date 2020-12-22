الأردن تعلق رحلاتها من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
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علقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من يوم أمس الاثنين، حتى يوم السبت  المقبل.

وذكرت الملكية الأردنية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها علقت رحلاتها الجوية أيضا إلى السعودية تبعا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتبارا من يوم أمس، ولمدة أسبوع، بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، ومؤقتا ولمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في دول عدة.

كما علقت الملكية الأردنية رحلاتها من وإلى مطار الكويت الدولي بعد إغلاق دولة الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية لغاية الأول من كانون الثاني المقبل.

ودعت الملكية الأردنية مسافريها الذين لديهم حجوزات من وإلى المملكة المتحدة والسعودية والكويت، إلى زيارة الموقع rj.com أو الاتصال بوكيل السفر المعتمد أو الاتصال على الرقم9625100000+

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