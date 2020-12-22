عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يبدو ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بات قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات واحد من أبرز اللاعبين الذي يرغب الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة موسيماني في الحصول على خدماته.


وظهرت خلال الساعات القليلة الماضية خطوة جديدة فتحت الباب أمام الحصول على خدمات الأوروجوياني سيرينو بعد أن خرج من قائمة فريقه صن داونز لمواجهة جوانج جالاكسي بطل بتسوانا والتي تقام اليوم الثلاثاء.


وجاء استبعاد سيرينو دون أسباب واضحة، خاصة أن الفريق سيحصل على راحة بسبب احتفالات عيد الميلاد، وسيستأنف مبارياته يوم 2 يناير المقبل، ضد أورلاندو بايريتس بالدوري المحلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيرينو دوري ابطال افريقيا الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ ساعة و 19 دقيقة

فوز ديروط والفيوم والالومنيوم وسوهاج وتعادل بنى سويف بالقسم الثاني

منذ 39 دقيقة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعة

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

تعرف على تطورات صفقة سيرينو في الأهلي

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

04:35 م

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

05:01 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن