عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:01 م
محمد أيمن
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يبدو ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بات قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات واحد من أبرز اللاعبين الذي يرغب الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة موسيماني في الحصول على خدماته.
وظهرت خلال الساعات القليلة الماضية خطوة جديدة فتحت الباب أمام الحصول على خدمات الأوروجوياني سيرينو بعد أن خرج من قائمة فريقه صن داونز لمواجهة جوانج جالاكسي بطل بتسوانا والتي تقام اليوم الثلاثاء.
وجاء استبعاد سيرينو دون أسباب واضحة، خاصة أن الفريق سيحصل على راحة بسبب احتفالات عيد الميلاد، وسيستأنف مبارياته يوم 2 يناير المقبل، ضد أورلاندو بايريتس بالدوري المحلي.
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