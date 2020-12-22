رئيس نادي قضايا الدولة: الهيئة حصن منيع لحماية المال العام

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قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، أننا نعلم تاريخ الهيئة العريق، منذ إنشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام ١٨٨٨ بحوالي ثلاث أعوام، فدور الهيئة الرئيسي هو حماية المال العام، فهي تمثل الريادة القانونية عن الدولة، وحصن قانوني منيع لصد الاعتداء علي المال العام وحماية القانون المصري.



جاء ذلك خلال كلمته، أثناء فاعليات افتتاح هيئة قضايا الدولة.



وتابع خليفة، مطالبا وزير العدل بصدور قرارات

توضح اختصاصات هيئة قضايا الدولة في الإشراف علي قرارات مجلس النواب.



وأضاف، أن نادي الهيئة تم إنشائه عام ١٩٩٨، ويقدم خدماته لاكتر من ٣٥٠٠ مستشار، كما توجه بالشكر لنائب رئيس هيئة قضايا الدولة، لما بذله من جهد لأجل تطوير مبني النادي.

