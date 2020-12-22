فوز ديروط والفيوم والالومنيوم وسوهاج وتعادل بنى سويف بالقسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد عن فوز فريق الفيوم على فريق المنيا بهدف حسين خالد في الدقيقة 18 من الشوط الأول.

وتعادل فريق الشرقية للدخان مع فريق كيما اسوان بهدفين لكلا منهم انتهى الشوط الأول بتقدم الدخان بهدف محمد الفيل في الدقيقة
23 وتعادل محمد جمال لكيما اسوان في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.

واضاف حسني عزوز هدف الدخان في الدقيقة 34 من ضربه جزاء وتعادل محمد حسين لكيما في الدقيقة 40 من ركلة حرة.

وفاز فريق ديروط على فريق شباب سمسطا بهدفين نظيفين سجلها المالى جاستين آرثر في الدقيقة 9 وسعيد جاد الرب في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

فاز فريق طهطا على فريق فنا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فالكاو لطهطا وتعادل ضياء مسعود لقنا واضاف محمد توفيق الهدف الثاني لطهطا في الدقيقة 18 من الشوط الثاني.

وفاز فريق سوهاج على فريق تليفونات بني سويف بهدف أسامة خليل في الشوط الثاني، وتعادل شبان قنا مع الإعلاميين بدون أهداف.

وتعادل فريق بنى سويف مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لكل منهما، حيث تقدم أحمد عبد الرازق لبني سويف في الدقيقة 23 من الشوط الأول، وقبل ختام الشوط الثاني خطف الأسمنت هدف التعادل عبر اللاعب أحمد سليمان.

وفاز فريق الالومنيوم على فريق بترول أسيوط بهدف مراد صبرى في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الأولى

1-الشرقية للدخان 10 نقاط
2- المنيا 10 نقاط
3- الالومنيوم 10 نقاط
4- البترول 9 نقاط
5- ديروط 9 نقاط
6- شبان قنا 8 نقاط
7- الإعلاميين 8 نقاط
8- سوهاج 8 نقاط
9- قنا 7 نقاط
10- الفيوم 7 نقاط
11- شباب سمسطا 6 نقاط
12- طهطا 5 نقاط
13- تليفونات بني سويف 4 نقاط
14- بنى سويف 4 نقاط
15- أسمنت أسيوط 3 نقاط
16- كيما اسوان نقطتين

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