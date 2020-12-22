بشري سارة لأهالي مركز ابشواي.. الأعمال النهائية لمدرسة السنجأ الثانوية

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في ضوء اهتمام الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإنهاء المشروعات المتوقفة والمعطلة، وايضا اهتمام الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بأهمية التطوير ورفع الكفاءة وتقليل الكثافة الطلابية بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة ابشواي.



تفقد اليوم الثلاثاء، الأعمال النهائية لمدرسة السنجأ الثانوية والتى سيتم تسليمها الأسبوع القادم إلي هيئة الأبنية التعليمية بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات بها، تضم المدرسة عدد 15 فصل بالإضافة إلى 2 معمل وعدد من الفراغات المتعددة الاستخدامات وكذلك ملعب كرة سلة وملعب كرة طائرة.



جديرا بالذكر أن الأعمال بدأت بالمدرسة في شهر ابريل الماضي بعد توقف أكثر من 4 سنوات ( منذ عام 2016 )، حيث قام رئيس المركز بسحب الأعمال من الشركة المنفذة نتيجة تباطؤها وتعثرها في تنفيذ الأعمال وإعادة طرحها ومتابعة الجدول الزمني للتنفيذ، وذلك تزامنا مع إنهاء أعمال التطوير بمدرسة الطماوى بابوكساه وبدء إنشاء مدرسة الزغيبي بشكشوك ومدرسة العجميين وتستمر أعمال التطوير بما يناسب احتياجات المركز وتقليل الكثافة الطلابية.



