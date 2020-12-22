سر استبعاد موكوكو من قائمة دورتموند لمواجهة اينتراخت براونشفايج في كأس ألمانيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يغيب المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة آينتراخت براونشفايج اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.


وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن إيدين تيرزيتش، مدرب دورتموند، قرر استبعاد صاحب الـ16 عامًا من قائمة الفريق الليلة.


يأتي ذلك رغم عدم امتلاك أسود الفيستيفال أي مهاجم في القائمة، لا سيما في ظل إصابة النرويجي إيرلينج هالاند منذ بضعة أسابيع.


وأشارت الشبكة إلى رغبة الجهاز الفني للفريق في عدم التعجل بالاعتماد على موكوكو بكثرة في مباريات متلاحقة، لا سيما بعد ظهوره في المباريات الأخيرة وتحطيمه 3 أرقام قياسية.

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موسوكو كأس المانيا بوروسيا دورتموند

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