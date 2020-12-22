بحضور وزير العدل.. انطلاق فاعليات افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة

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انطلقت الآن، فاعليات افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة بالعجوزة، علي أنغام السلام الوطني، وبحضور المستشار أبو بكر الصديق عامر رزق رئيس الهيئة، عمرو مروان وزير العدل، ووزير الاوقاف، ووزير المالية، وزير التنمية المحلية، وزير الزراعة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الشؤون الإسلامية بالسودان، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، ولفيف من قضاة الهيئة.



وقد بدء الأحتفال بعرض فيلم تسجيلي، عن إنجازات هيئة قضايا الدولة، وكيفية إنشائها، وكذلك بدء تولي المستشار أبو بكر رئاسة الهيئة.



كما عرض الفيلم التسجيلي، كتاب الهيئة الصادر مؤخرًا، بعنوان " هيئة قضايا الدولة، تاريخ تليد وحاضر مجيد"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وذلك ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضى.



ويعد كتاب قضايا الدولة هو باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة في مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى مصر، منذ 145 عاما، ولتحقيق أحد الأهداف الهامة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن المصرى بالقانون.





