الفيوم يفوز على المنيا في القسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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فاز الفيوم علي نادي المنيا، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

وخاض المنيا هذه المباراه بتشكيله مكونه من محمد حسانين، برسوم محروس، اسلام طارق، أيمن ناصر، احمد اسماعيل، فيصل غريب، عمرو سمير، احمد عصام، محمد سماره، محمود بليه، عمرو عثمان. 

في حين خاض الفيوم هذه المباراه بتشكيله مكونه من مصطفى جابر، محمود كمال، جابر جابر، احمد عبدالحكم، احمد سعد، كريم شافعي، محمد محمود دونجا، ادهم حسن، احمد حسن، أنس شندي، حسين خالد. 

بدأت المباراة متوسطة من جانب الفريقين، حيث شهدت الدقيقة 18 الهدف الأول للفيوم عن طريق حسين خالد، ثم حاول الفريق المنياوي، إدراك هدف التعادل لكن لم يتمكنوا بعد الكثير من المحاولات، لكن لم ينجحوا لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيوم بهدف نظيف. 

ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط الاثاره وشوط المدربين، حيث شهدت الدقيقة 7 تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس الفيوم من أحمد عصام، ثم في الدقيقة 15 راسيه فتحي عثمان، لكن تبعد عن المرمي، ويتواصل الضغط المنياوي، حيث شهدت الدقيقة 25 تصويبه قويه من محمد سماره، لكن تبعد عن المرمي، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز الفيوم بهدف نظيف. 

وقد أدار المباراه تحكيميا علي الكيكي حكم ساحه يعاونه كل من أحمد مصطفى مساعد أول، محمد مجدي عويس مساعد ثان، والحكم الرابع احمد مصطفى ابوعقل، عبدالنعيم سيد مراقب مسابقات، صلاح عبدالعظيم مراقب حكام.

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