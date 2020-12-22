كشف ملابسات واقعة قيام شخص بمضايقة الفتيات بالبحيرة

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نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على شبكة الإنترنت بشأن قيام أحد الأشخاص بمضايقة الفتيات بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية مصحوبًا بصورة لرجل يرتدى (شال وكمامة يخفيان ملامحه) يتضمن تضرر العديد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من قيام الشخص الظاهر بالصورة بمحاولة التحرش بالفتيات حال سيرهن بشارع كورنيش النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث قامت إحدى السيدات بتصويره ونشر صورته على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لتحذير الفتيات منه ومطالبة الجهات المعنية إتخاذ اللازم حياله.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد هوية الشخص المشار إليه وتبين أنه ( عامل "له ملعومات جنائية").. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

