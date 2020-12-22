التعاون الدولي: تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة بـ 9.8 مليار دولار

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 كان مختلف في العالم أجمع، ورغم التحديات حققنا إنجازات ونجاحات عدة، ومصر نجحت في جمع تمويلات تنموية رغم الظروف الاقتصادية الدولية، موضحة أن هناك تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة بقيمة 9.8 مليار دولار.

وأضافت رانيا المشاط، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التقرير السنوي حول الشراكة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة مختلف في الشكل والمحتوى والمضمون، ويعتمد على الشفافية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، مشددة على أن الاصلاح الاقتصادي عملية مستمرة جنبًا إلى جنب مع الاصلاح الاجتماعي.

واردفت رانيا المشاط، أننا أطلقنا موقع إلكتروني تفاعلي يحتوي على خارطة التنمية في مصر، ويعد أحد أهم المواقع في الشرق الأوسط.

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