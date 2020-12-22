نائب بالشيوخ: برلمان 2021 نجح في تمثيل فئات وأطياف الشعب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إن برلمان 2021 نجح في تمثيل الشعب المصري في جميع طوائفه وفئاته، وحافظ على التعددية الحزبية داخله، مما سيكون له نتائج مبهرة على العمل التشريعي في مصر، ولغة الحوار بين النواب وبعضهم البعض تحت القبة، بما يعود بالنفع على الحياة التشريعية والنيابية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار محسب، عقب استلامه كارنيه العضوية الجديد، إلى أن أجندته التشريعية في البرلمان الجديد ستكون حول أهمية مناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، حتى تتمكن الدولة المصرية من إجراء انتخابات المجالس المحلية، فضلات عن النظر في كافة التشريعات التي تستهدف دعم البنية التحتية للقطاعات الرئيسية في الدولة، وكذلك التشريعات التي تدعم وجود بيئة ومناخ استثماري جيد قادر على تشجيع المستثمرين مما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري.

وأكد أن اهتمامه المحوري في الوقت الحالي هو العمل على حل المشكلات المزمنة التي تواجه أهالى دائرته الانتخابية والتى من أبرزها مشروعات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب، وتمهيد ورصف الطرق والكباري والعمل على حل المشكلات المرورية.

وأشاد الدكتور أيمن محسب، بجهود الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، ونائبة المستشار أحمد المهدى، في تنظيم حفل استقبال النواب الجدد اليوم، وتشديده على الجميع بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على صحة وسلامة النواب وكافة العاملين بالمجلس الموقر، والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي والكشف الآمن للنواب على بوابات دخول المجلس، وعمليات التعقيم والتطهير المستمرة.

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