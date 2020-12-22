عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع مهاجم المارد الأحمر عقب العودة من رحلة النيجر.

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، كلف عبدالحفيظ بملف تعديل عقد محمد شريف وتمديده، نظرا للعلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب بمدير الكرة.

وأوضحت، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح استقرت على تعديل عقد اللاعب ليكون ضمن الفئة الثانية، وسيتم رفعه للفئة الأولى نهاية الموسم في حال استمرار تألقه مع الفريق.


وينتهي عقد شريف في يناير 2022، حيث يحصل اللاعب على 2 مليون و 700 ألف جنيه في الموسم.


ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدا الأربعاء في الرابعة عصرا.

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