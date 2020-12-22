اعترافات ديلر الهرم لاتجاره في مخدر الحشيش

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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بالهرم، واعتراف بأنه لجأ لتلك التجارة، لاحتياجه للمال، ولانها تجارة مربحة



وأضاف في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يروج لتجارة الحشيش بين عملائه بمنطقة الهرم، حيث ضبط بحوزته على قطع من الحشيش ومبلغ مالي.



وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.



وألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحيازته قطع من مخدر الحشيش في الهرم، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتحرر له المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.



وكانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه في الهرم.

