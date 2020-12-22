المستشارة دعاء عبدالله تحضر جلسة للمحكمة التاديبية باسم النيابة الإدارية

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حضرت صباح اليوم الثلاثاء، المستشارة، دعاء عبد الله قنديل – رئيس النيابة،وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.



ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.





صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمـــد سميــر.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.