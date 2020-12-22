فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق الشرقية فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق منوف، بهدفين دون رد، بالجولة الرابعة، للمجموعة العاشرة، بالقسم الثالث.

أحرز هدفي الفريق الشرقاوي، الثنائي محمود أنيس وعلي عفيفي في الدقيقتين 50 و 93 من الشوط الثاني.

وحقق بلبيس فوزا غاليا على حساب غزل شبين، بهدف للاعب محمد سعيد مالو في الدقيقة 5 للشوط الثاني.

وتغلب تلا على ضيفه مركز شباب ديرب نجم، بهدف سجله اللاعب ماهر علام في الدقيقة 35 من الشوط الأول، من تصويبة قوية.

وحقق فريق ميت خاقان فوزا مستحقا على نادي ديرب نجم، بهدفين دون رد، عن طريق محمد مهدي ريعو، ومصطفى حمدي في الدقيقتين 25 و 30 للشوط الثاني.

وحسم التعادل السلبي، لقاء عرب الرمل مع ميت خلف، بملعب قويسنا، وحقق أبو كبير فوزا عريضا على أبو حماد بنتيجة 3-1.

وخسر بطا من فاقوس، بهدف، عن طريق محمود كهربا في الشوط الاول، وشهد الشوط الثاني إضاعة ركلة جزاء لفاقوس.


ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 12 نقطة
2- تلا 10 نقاط
3- فاقوس 9 نقاط
4- بلبيس 8 نقاط
5- ميت خلف 7 نقاط
6-  ميت خاقان 7 نقاط
7- منوف 6 نقاط
8- ابو حماد 6 نقاط
9- أبو كبير 4 نقاط
10- بطا 3 نقاط
11- ديرب نجم 3 نقاط
12- غزل شبين نقطتين
13- عرب الرمل نقطتين
14- شباب ديرب بلا نقاط
15- شباب عرابي بلا نقاط

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