"الأسقفية" بالجيزة تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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احتفلت الكنيسة الأسقفية بالجيزة بترانيم الميلاد المجيد وذلك على أضواء الشموع إذ شارك شعب الكنيسة فى الصلوات والقراءات الكتابية أثناء الخدمة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم، أن الاحتفالية بدأت بمجموعة من ترانيم الميلاد على ضوء الشموع أعقبها عدد من القراءات في الكتاب المقدس والتى تتحدث عن ميلاد المسيح بينما قرأ عدد من الأطفال آيات من الإنجيل.
 
من جانبه أكد القس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة إن أعياد الميلاد تجدد الرجاء والأمل والإيمان بالبر مستشهدا بقصة القديس يوسف البار. 

وأضاف القس ميشيل: القديس يوسف تعامل مع مريم العذراء بالرحمة وليس بالشريعة والقانون  متسائلا هل نحن اليوم نرحم أم نستعمل القسوة.

ودعا القس ميشيل جميع المؤمنين إلى استعمال الرحمة بينهم لأنها تفوق الشريعة والقانون مستشهدا بمعجزة السبت التي قدمها السيد المسيح ليثبت للجميع أن الرحمة فوق القانون وهي التي تحقق التوازن في المجتمع.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.
"الأسقفية" بالجيزة تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع
"الأسقفية" بالجيزة تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع
"الأسقفية" بالجيزة تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع
"الأسقفية" بالجيزة تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع

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