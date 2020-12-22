"السلامة والصحة المهنية ومنظومة الحريق" ندوة بجامعة الفيوم

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شهد الدكتور شريف العطار، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، ندوة تحت عنوان: "السلامة والصحة المهنية ومنظومة الحريق" بحضور الدكتور إسلام الهلالي، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور زكريا يحيى، مدير وحدة الأزمات بالكلية، والأستاذ أحمد مقلد، مدير الكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



أوضح الدكتور شريف العطار أن للأمن دور كبير في مواجهة الأزمات وعلى كل فرد تأدية مهامه بأعلى كفاءة ومسؤولية لمواجهة مثل هذه المشكلات، مؤكدًا أن المشكلة تكمن فى تداعيات الحريق وما يترتب عليه من أضرار وخسائر في الأموال والأرواح، موضحًا أنه سيتم التدريب على مواجهة، ذلك من خلال الندوات التي تقوم بها إدارة الأزمات بالكلية لمنع المخاطر الناتجة عن حدوث الحريق.



حاضر خلال الندوة أ.د إسلام هلالي متحدثًا عن أهداف السلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات بفاعلية وكفاءة وكشف المخاطر وأسبابها وأنواعها وطرق الوقاية منها.

