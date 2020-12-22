وفاة كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالمعصرة إثر إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رحل عن عالمنا الأب الفاضل القس روفائيل ميخائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لايبارشية حلوان والمعصرة، عن عمر تجاوز ستين سنة قضى منها ما يقارب ٢٤ سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولد الأب الراحل يوم ٧ أكتوبر ١٩٦٠ وسيم قِسًّا بيد نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية، في ٧ مارس ١٩٩٧.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القس روفائيل ميخائيل، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه

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