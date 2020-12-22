القليوبية تعلن جداول امتحانات المواد العملية للثانوي العام

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، اعتماد جداول امتحانات نصف العام للمواد العملية، والتي لاتضاف للمجموع لصفوف التعليم الثانوي العام، والمقررة يوم 4 يناير 2021 لمواد التربية الرياضية، والأنشطة التربوية، والتربية والتكنولوجية، على أن تبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحا، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

اما بالنسبة للمواد التي لاتضاف للمجموع للصف الثاني الثانوي العام، فتبدأ يوم 6 يناير المقبل بمادتي التربية الدينية لكافة الطلاب، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، يليها الأحد 10 يناير مواد الحاسب الألي نظري، واللغة الأجنبية مستوى رفيع بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات على ورقتين، 

ثم الثلاثاء 12 يناير لمواد التربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال، والمشروعات.

أمام بالنسبة لمواد الصف الأول الثانوي فتبدأ يوم 5 يناير بالتربية الدينية لكل الطلاب، والتربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية، و9 يناير لمواد الحاسب الألي نظري، واللغة الأجنبية مستوى رفيع بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات على ورقتين، و11 يناير يناير لمواد التربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أعتمد الجداول الكامله لإمتحانات نصف العام الدراسي 2020/2021 لمراحل التعليم الإبتدائية والإعدادية والثانوية العام وضعاف السمع والمكفوفين ومدارس التعليم العام والرسمية للغات والرياضية والتي من المقرر ان تنطلق في 4 يناير المقبل.

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