الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الاثنين 28 ديسمبر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدًا الأربعاء 23 ديسمبر 2020 إلى الاثنين 28 ديسمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.





وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا الأربعاء 23 ديسمبر 2020 إلى الاثنين 28 ديسمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:





الأربعاء 23 ديسمبر 2020

فرص أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ): على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.





أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الخميس 24 ديسمبر 2020

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .





أمطار خفيفة الى متوسطة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الجمعة 2 ديسمبر 2020

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





السبت 26 ديسمبر 2020

أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .





أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الأحد 21 ديسمبر 2020

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.





شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الاثنين 28 ديسمبر 2020

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.







