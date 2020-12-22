شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (20 % تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

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