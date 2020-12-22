شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأربعاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (20 % تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

