صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ تعافي منطقة اليورو ويحث على التحفيز

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال صندوق النقد الدولي إن منطقة اليورو معرضة لخطر رؤية انتعاش اقتصادي أبطأ في عام 2021 مما كان متوقعا.

أضاف وفقا لما نقلته بلومبرج أن المنطقة قد تحتاج إلى مزيد من التحفيز مع انتشار فيروس كورونا في القارة.

وقال صندوق النقد أن توقيت الانتعاش سيعتمد على مدى سرعة وفعالية طرح اللقاح.

وأكد أن الإستجابة السياسية غير المسبوقة على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي ساعدت في التخفيف من تأثير الأزمة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد محادثات مع أعضاء منطقة اليورو بشأن سياساتهم المشتركة: “ما لم تتغير ديناميكيات الوباء بشكل كبير في الأشهر المقبلة ، فإن النشاط الاقتصادي سيتعافى بشكل تدريجي أكثر من المتوقع”.

أضاف: “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي، وعلى الحكومات استكشاف الخيارات لتعزيز القواعد المالية الحالية”.

في الوقت الحالي ، حافظ صندوق النقد الدولي على تقديراته لتراجع بنسبة 8.3% في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة هذا العام وانتعاش اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2021.

وحذر من أن التعافي الأبطأ، من المرجح أن ينتج عنه “ندوب” طويلة المدى قد تثقل كاهل الكتلة في المستقبل.

وأضاف أن التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زادت من حالة عدم اليقين.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا المنطقة الجمركية للكتلة في نهاية الشهر ، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات بعد ذلك.

وأشاد مديرو صندوق النقد الدولي بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن فعاليتها ستتوقف على “التنفيذ السريع ، ونوعية الإنفاق ، وقدرته على تحفيز الإصلاحات الهيكلية”.

كما أوصى الصندوق بالإبقاء على تدابير تخفيف رأس المال والحفاظ عليه للبنوك حتى يتم التعافي بشكل جيد.

وفيما يتعلق بالتضخم ، قال صندوق النقد الدولي: “من المتوقع أن يرتفع بشكل تدريجي فقط ويظل دون هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط .”

وأشاد بالحوافز النقدية الإضافية للبنك المركزي الأوروبي التي أعلن عنها هذا الشهر ، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم ، خاصة إذا تحققت مخاطر الهبوط.

أخبار تهمك

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ربع ساعة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة بلد الوليد في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 11 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. طلعت يوسف مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ 40 دقيقة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 17 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ 35 دقيقة

اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

01:27 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

03:40 م

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن