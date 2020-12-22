صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ تعافي منطقة اليورو ويحث على التحفيز

قال صندوق النقد الدولي إن منطقة اليورو معرضة لخطر رؤية انتعاش اقتصادي أبطأ في عام 2021 مما كان متوقعا.





أضاف وفقا لما نقلته بلومبرج أن المنطقة قد تحتاج إلى مزيد من التحفيز مع انتشار فيروس كورونا في القارة.





وقال صندوق النقد أن توقيت الانتعاش سيعتمد على مدى سرعة وفعالية طرح اللقاح.





وأكد أن الإستجابة السياسية غير المسبوقة على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي ساعدت في التخفيف من تأثير الأزمة.





وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد محادثات مع أعضاء منطقة اليورو بشأن سياساتهم المشتركة: “ما لم تتغير ديناميكيات الوباء بشكل كبير في الأشهر المقبلة ، فإن النشاط الاقتصادي سيتعافى بشكل تدريجي أكثر من المتوقع”.





أضاف: “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي، وعلى الحكومات استكشاف الخيارات لتعزيز القواعد المالية الحالية”.





في الوقت الحالي ، حافظ صندوق النقد الدولي على تقديراته لتراجع بنسبة 8.3% في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة هذا العام وانتعاش اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2021.





وحذر من أن التعافي الأبطأ، من المرجح أن ينتج عنه “ندوب” طويلة المدى قد تثقل كاهل الكتلة في المستقبل.





وأضاف أن التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زادت من حالة عدم اليقين.





ومن المقرر أن تغادر بريطانيا المنطقة الجمركية للكتلة في نهاية الشهر ، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات بعد ذلك.





وأشاد مديرو صندوق النقد الدولي بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن فعاليتها ستتوقف على “التنفيذ السريع ، ونوعية الإنفاق ، وقدرته على تحفيز الإصلاحات الهيكلية”.





كما أوصى الصندوق بالإبقاء على تدابير تخفيف رأس المال والحفاظ عليه للبنوك حتى يتم التعافي بشكل جيد.





وفيما يتعلق بالتضخم ، قال صندوق النقد الدولي: “من المتوقع أن يرتفع بشكل تدريجي فقط ويظل دون هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط .”





وأشاد بالحوافز النقدية الإضافية للبنك المركزي الأوروبي التي أعلن عنها هذا الشهر ، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم ، خاصة إذا تحققت مخاطر الهبوط.